Automobilist rijdt in op groep ganzen: een vogel overleden, een andere gewond

Leerlingen van De Parasol zetten zich in voor afvalvrije school: ‘Elk snippertje wordt opgeraapt’

In het kader van het initiatief ‘Scholen afvalvrij’ gaat OBS De Parasol aan de slag met de aanpak van afval en zwerfvuil in en rondom de school. Ze zijn de derde school in Maassluis die meedoen. Stichting van Afval naar Grondstof wil het initiatief in samenwerking met de gemeente bij alle scholen realiseren.

15 april