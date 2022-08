Avond bomvol korte films tijdens jubileumeditie Vlaardings Filmfestival

De films duren maximaal 10 minuten, aan het einde van de avond bepaalt een jury welke film er met de hoofdprijs vandoor gaat: een ‘Oscar-achtige trofee’ waarop een figuurtje te zien is dat in een haring hapt. De filmvertoningen beginnen om 20.15 uur, eerst is er vanaf 19.45 uur een optreden van The Blues Brothers. De prijsuitreiking is aan het einde van de avond, bezoekers krijgen een goodiebag mee naar huis.

Arno Tessers van het filmfestival is tevreden over de ‘oogst’ van 45 inzendingen. ,,We hebben twee categorieën. Films onder de 10 minuten en inzendingen korter dan een minuut. Met name in de laatste categorie hebben we meer inzendingen dan normaal.”

VIP-tickets

Bezoekers kunnen ervoor kiezen om geheel in stijl naar de bioscoop te gaan. Zo zijn er VIP-tickets verkrijgbaar, à 40 euro per stuk, waarmee je per limousine naar de filmavond komt. Daarbij is een diner bij café D’Oude Stoep inbegrepen. De online kaartverkoop van de ‘gewone’ entreetickets, à 10 euro per stuk, is begonnen. Er is ook kaartverkoop aan de deur, dan kost een kaartje 12,50 euro. Er zijn in totaal driehonderd tickets beschikbaar, een derde daarvan is al verkocht. Volgens Tessers kwam de kaartverkoop dit jaar eerder op gang dan normaal.

Een deel van de opbrengst van het filmfestival gaat dit jaar naar Save the Rhino, een organisatie die zich inzet voor de neushoorn. Tijdens het festival zijn er ook mogelijkheden om te doneren aan dit goede doel. Tessers loopt in oktober de marathon van Londen voor Save the Rhino.

