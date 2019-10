Aylin (4) heeft een oogafwijking en krijgt snoeiharde kritiek op haar uiterlijk: ‘Dit moet stoppen’

,,Wat heb jij mooie spullen! Nu was ik op de site aan het kijken en het viel mij op dat het meisje in dat leopard-pakje ontzettend scheel is en dat stoort mij enorm! Vind het jammer voor je mooie website’’, schreef de klant in een persoonlijk berichtje aan Priscilla Lamein (28).



Bekomen van de eerste schrik besloot de Maassluise moeder haar boosheid en verdriet van zich af te schrijven op Facebook: ,,Dat meisje is mijn dochter en ze is 4 jaar. Ze is zo goed als blind aan één oog, maar vindt het onwijs leuk dat haar mama een webshop heeft en dat ze af en toe model kan staan. Voor mij is ze het mooiste meisje van de wereld en ook zeker mijn inspiratie voor deze ‘mooie’ webshop. Iedereen die een kind kan beledigen, mag mij nu echt per direct ontvolgen.’’