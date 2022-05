Ballet en circusacts op het voetbalveld: studenten brengen cultuur naar het Cruyff Court Maassluis Veld

,,In de wijk waar dit Cruyff Court ligt, is de sport- en cultuurparticipatie onder jongeren iets lager dan het gemiddelde. Het gemiddelde inkomen ligt hier ook lager, het zou kunnen dat er thuis geen geld voor is”, vertelt Jesse Ratsma (19). Als stagiair bij het het Jeugdfonds Sport &Cultuur organiseert hij samen met drie andere studenten van sportopleidingen de workshops op het veld. ,,Het was een aangeschreven opdracht om cultuur naar het sportveld te brengen waarbij het ons leuk leek het overlappende gebied op te zoeken. want is freestyle voetbal nu sport of cultuur?”, stelt hij.

Meer kinderen helpen

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sporten of cultuur zoals voetbal, dans, judo, kickboksen, muziek. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of culturele lesgever waar het kind lid van wordt of op les gaat. ,,Ieder kind heeft het recht om sport of cultuuractiviteiten te volgen. Als meer mensen bekend zijn met Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen we meer kinderen helpen.”