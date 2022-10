Balletstudio: bonnetjes statiegeld voor chocoladeletters voor de Voedselbank

Deze voedsel­bank krijgt het alleen maar drukker, en moet nu óók nog op zoek naar een nieuw pand

Het aantal aanvragen bij de Voedselbank in Schiedam is explosief gestegen. Oorzaak is de al even explosief gestegen prijs voor energie en de inflatie. De nood is hoog. De voedselbank is daarbij ook naarstig op zoek naar een nieuw onderkomen.

21 september