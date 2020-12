Bas van Toor (85) over het leven: ‘Bestel de bloemen maar af, ik ben nog niet dood’

De lijdensweg van vader Hannes, die Bas en Aad motiveerde tot succes

18 oktober In de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog moet Hannes van Toor, de vader van Bas en Aad, voor de Duitsers werken. Het wordt een lijdensweg, die eindigt als Van Toor in april 1945 overlijdt. Zijn oorlogsdagboek is onderdeel van de tentoonstelling over het leven van zijn zoons. ,,Pas toen ik het boekje las, leerde ik onze vader kennen.’’