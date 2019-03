Basisschooldocent leert kinderen boe te roepen als ze Baudet zien

,,Domme opmerkingen maken we allemaal wel eens. Maar van personen die onze kinderen lesgeven, mogen we iets meer nuance en vooral geen indoctrinatie verwachten’’, schrijft Thiel op Facebook. De leerkracht van Daltonschool De Klinker in Vlaardingen haalde diverse media met haar oproep aan de scholiertjes. Op het Instagram-account linkseindoctrinatienl, waar het bericht van de leerkracht werd gedeeld, regent het woedende reacties.

Thiel haalt tevens het recente incident met een docent van de Universiteit Utrecht aan. Corné Hanssen plaatste op Facebook een comment met ‘Volkert, waar ben je?’. De man is door de universiteit op non-actief gesteld. ,,In de media en op scholen lijkt het ‘normaal’ te zijn om continu vergelijkingen te trekken met het nazisme en fascisme in de jaren 30 van de vorige eeuw, en al of niet verkapte doodsbedreigingen te uiten’’, schrijft Thiel hierover.

Fractie Boers wil weten of de gemeente bereid is om consequenties te verbinden aan ‘indoctrinerend gedrag’. Ook vindt de fractie dat kinderen zelf een mening moeten kunnen vormen en de kans moeten krijgen een eigen politieke voorkeur te ontwikkelen.

Ook burgemeester Martijn Vroom (CDA) van Krimpen aan den IJssel krijgt bakken kritiek over zich heen, nadat hij gisteren een cryptisch facebookbericht plaatste. Op zijn persoonlijke facebookpagina schrijft de burgemeester: ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ Daarbij heeft hij meerdere foto’s geplaatst van boeken over facisme en nazi’s. Zoals het boek ‘De taal van het derde rijk’ en ‘Nazi’s een waarschuwing uit het verleden’.