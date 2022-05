Beja (70) is al lang met pensioen, maar helpt nog dagelijks Oekraïners: ‘Ik ben er voor mensen in nood’

Koffietijd bij Spoetnik in de sporthal achter de Landstraat. Beja en een aantal vrijwilligers drinken een bakkie troost. Dat rustmomentje is de ploeg vrijwilligers zaterdag niet gegund. Een vrouw brengt speelgoed en kinderkleding. Een flinke tas vol. Nog geen vijf minuten later arriveert Beja’s vriendin politicologe Anja Slegt. Ze levert twee personenauto’s vol spullen af. ,,Beja en ik hebben elkaar in Kiev ontmoet. Ik was de vrouw van een diplomaat en zij hielp toen al de Oekraïners. Ik weet er best veel vanaf, want ik woonde drie jaar in dat land.’’ Dan is ze weg, de auto’s moeten uitgeladen worden.