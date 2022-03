Belgisch supermarktconcern ziet heil in Schiedams zeewierbedrijf

Het Belgische Colruyt heeft volop vertrouwen in het Nederlandse zeewierbedrijf The Seaweed Company. Het supermarktconcern was in een nieuwe investeringsronde van het jonge Schiedamse bedrijf een van de grootste geldschieters.

De partijen praten nog over of en hoe producten met zeewier straks in de winkels van Colruyt te vinden zijn.

De in 2018 opgerichte Nederlandse start-up produceert zeewier in eigen zeewierfarms in Ierland, Marokko, India en Nederland. Ook brengt het bedrijf zeewiertoepassingen op de markt, zoals veevoedersupplementen en -producten. Verder staat het boeren in de landen waar het actief is bij met het opzetten van hun eigen zeewierbedrijven. Dan gaat het bijvoorbeeld om Ieren die voorheen actief waren in de mosselsector of vissers uit India.

Meer dan sushi

The Seaweed Company heeft geld nodig om de productie van zeewier uit te kunnen breiden. Volgens bestuurder Wouter Zwagemakers van het bedrijf staan de teelt en de verwerking van zeewier nog in de kinderschoenen. ,,We kennen het vooral van de sushi, maar er is zoveel meer mee mogelijk.’’

Hij legt uit dat de groei van de zeewierindustrie ook bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering. Zeewier helpt onder andere bij het opvangen van CO2, het ontzuren van de zeeën en het herstel van de biodiversiteit. Ook geeft het families aan de kust, die nu bijvoorbeeld moeite hebben om rond te komen van de visvangst, een kans op een inkomen. Die mensen worden door de klimaatverandering het hardst geraakt, aldus het bedrijf.

Colruyt was al een vroege investeerder in The Seaweed Company, maar heeft met de nieuwe investering duidelijk gemaakt dat het hen menens is. ,,Zeewier is enorm veelzijdig en kan verwerkt worden in voeding, dierenvoeder, meststoffen en zelfs als alternatief voor plastic in verpakkingen’’, legt Colruyt in een verklaring uit. Bedragen worden niet genoemd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.