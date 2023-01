Beoogde nieuwe locatie basisscholen Johannes Calvijn en Het Christal voor de zomer bekend

Een voorkeurslocatie per ontwikkeling

Bedoeling is dat bureau Abcnova dit uitvoert. Uit een plan van aanpak, dat de gemeenteraad deze maand nog bespreekt, blijkt dat het de bedoeling is in april een uitkomst bekend te maken. Voor elke geplande ontwikkeling in het primair onderwijs in Vlaardingen wordt een voorkeurslocatie vastgesteld, evenals twee alternatieven.