Bescheiden Koningsdag toch druk gevierd in oranjedorp Kethel: ‘De mooiste in de regio’

met video Op zoek naar parels tussen de rommel op de vrijmarkt: ‘Het liefst had ik mezelf nu gekloond’

Schattenjager Manon Kwakernaar is dolgelukkig nu de vrijmarkten weer als van oudsher aanwezig zijn op Koningsdag. Ze moest vroeg uit de veren om parels te scoren op de rommelmarkt in het Liskwartier in Rotterdam-Noord. Zodat ze snel door kan naar markten aan de andere kant van de stad: ,,Het liefst had ik mezelf nu gekloond.”

15:06