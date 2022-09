Beschonken automobilist vliegt uit de bocht op oprit van snelweg

Opgelet! A20 richting Vlaardin­gen komend weekend dicht

Vanwege werkzaamheden aan de Blankenburgverbinding is de A20 richting Hoek van Holland tussen het Kethelplein en Maassluis komend weekend dicht. Reizigers worden omgeleid en moeten rekening houden met extra reistijd. In de richting van Rotterdam is alleen de linkerrijstrook dicht.

23 september