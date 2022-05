Beschoten woning in Vlaardingen mag na twee weken weer open: ‘De ernstige dreiging is weg’

Op klaarlichte dag beschoten woning in Vlaardingen was recent ook al doelwit van een aanslag

Op woensdag 4 mei werd het huis rond 11.00 uur beschoten. Na de beschieting heerste er rond de woning een gespannen sfeer en werden er diverse personen door de politie uit het pand gehaald en gefouilleerd. Later op de dag werden vier verdachten aangehouden in Hoogvliet; drie mannen van 19, 22 en 24 jaar oud uit Rotterdam en een vrouw van 19 uit diezelfde plaats. Bij een verdachte werd thuis een vuurwapen gevonden.

Eind november kwam de politie ook al aan de deur bij de woning in Vlaardingen, nadat een baksteen de voorruit van de woonkamer zwaar had beschadigd. Destijds was er ook vuurwerk bij het huis naar binnen gegooid. In de buurt viel na de beschieting van twee weken terug te horen dat er in en om de woning, eigendom van woningcorporatie Samenwerking, wel vaker sprake is geweest van overlast.