‘Besluit over Herenboerderij in Vlaardingen volgt nog’

Een Herenboerderij is een kleinschalig boerenbedrijf, waarop een boer in loondienst wekelijks groente, fruit, vlees, eieren en aardappelen produceert voor circa 200 aangesloten huishoudens. De coöperatie Herenboerderij Aalkeet wil graag starten op een locatie in de Zuidbuurt, maar liet vorige week in een brief aan de politiek weten dat het zich zorgen maakt over de voortgang. Bedoeling was om nu al in bedrijf te zijn, maar goedkeuring is er nog niet van de gemeente.