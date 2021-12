Bestuurder heeft engeltje op schouder: auto schuift onder vrachtwagen, man stapt zelf zijn auto uit

Het is heus niet alleen maar ellende in coronatijd: van boksen tot oliebollen, dit zijn de lichtpunt­jes

Het is heus niet allemaal kommer en kwel in corona- en lockdowntijd. In de Rotterdamse regio zijn er best lichtpuntjes te ontdekken. Soms zelfs ‘een baken van licht’, zoals de prachtige etalage van de Bijenkorf op de Coolsingel. En zo zijn er nog tal van mooie initiatieven, creatieve oplossingen en relativerende standpunten. ,,Ik hoop op vijfduizend oliebollen.”

1 december