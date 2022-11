Bestuurder spoorloos na eenzijdig ongeval op de A20 bij Maassluis

Hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatste, maar in of nabij het voertuig werd geen bestuurder aangetroffen. Met politiehonden, een droneteam van de brandweer en veel politiewagens is er in de omgeving gezocht naar de bestuurder, maar dat leverde tot dusver geen resultaat op. Waarom de bestuurder er na het ongeval vandoor is gegaan, is niet bekend.