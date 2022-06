Betaald parkeren, maar alleen als de inwoners het willen

In grote delen van Schiedam ten zuiden van de A20 is het al lastig parkeren. Vooral ‘s avonds en ‘s nachts is het vechten om een plekkie in de straten. ,,De hoge parkeerdruk is voor sommigen een reden om te parkeren op plaatsen waar dat niet mag, zoals op stoep en straathoeken. Dit zorgt niet alleen voor ergernis, maar het is ook gevaarlijk. Vaak moeten voetgangers uitwijken naar de rijbaan of blijft er te weinig ruimt over voor hulpdiensten’’, aldus een woordvoerder van de gemeente.