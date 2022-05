Bevrijdingsfeest in het Oranjepark in het teken van sport, spel en bewegen voor jongeren

Om een uur of elf donderdagmorgen wordt het best wel druk op het grasveld nabij de skatebaan. Vooral bij circusschool Hannes & Co is het een drukte van belang. Kinderen wagen zich op het slappe koord of doen trucjes met de diabolo. Ook kleine fietsjes en de hoelahoep zijn in trek. Tari en Sebas uit Maasland hebben al van alles geprobeerd. Ze zijn van de dagbesteding Stella Mundi, voor mensen met een verstandelijke beperking. Sebas ziet er stoer uit in zijn zwarte T-shirt met opschrift ‘Hardrock Café Ibiza.’ ,,Ik heb gejongleerd”, zegt hij trots. ,,Het ging hartstikke goed.” ,,En ik heb met linten gezwaaid en Sebas en ik zijn een stelletje”, wil Tari nog even kwijt.