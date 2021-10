Bewoners ‘moesten in krant lezen’ dat boot met vluchtelingen tegenover hun huis komt: ‘Belachelijk!’

Burgemees­ter over komst van statushou­ders naar Spijkenis­se: ‘Ik wil er best met bewoners over praten’

15 oktober Als inwoners van de gemeente Nissewaard zorgen of vragen hebben over de opvang van 50 statushouders in de verlaten daklozenopvang De Boeg in Spijkenisse, dan gaat burgemeester Foort van Oosten graag met hen in gesprek. Dat zei hij naar aanleiding van vragen van verschillende partijen in de gemeenteraad. De burgemeester benadrukt dat Nissewaard haar verantwoordelijkheid moet nemen voor het opvangen van statushouders.