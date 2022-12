Bij dit nieuwbouwproject in Vlaardingen kunnen bewoners meedenken over hun droomwoning

BouwstenenAan de rand van het centrum van Vlaardingen komt het nieuwbouwproject Touwrijk. Bijzonder aan het project is dat mensen zelf kunnen meedenken over hun toekomstige woning.

De huizen komen aan de Zomerstraat 41, op de plek waar nu nog een jaren 80 bouwwerk staat. De naam Touwrijk is een ode aan de Touwbaan, die in het verleden belangrijk was voor de haringvisserij in Vlaardingen. Hier werden de vissersnetten gemaakt.

Hoe het nieuwbouwproject er precies uit gaat zien, is nog niet duidelijk. Belangstellenden kunnen via de enquête op touwrijk.nl zelf hun droomwensen invullen. De resultaten van de vragenlijst maken het de architecten gemakkelijker om een bouwplan te maken die past bij de wensen van de mensen. Aan de andere kant is het echter geen garantie dat de woningen precies zo worden als bewoners willen.

Stad dichtbij

In de omgeving van het nieuwbouwproject zijn voldoende activiteiten te doen. Met de auto is het ongeveer vijf minuten richting het centrum van Vlaardingen, lopend ben je hooguit twee minuten onderweg. Vlakbij heb je bijvoorbeeld de Grote Kerk. Verder zijn er het Museum Vlaardingen en Ballorig Vlaardingen. De supermarkt en de kinderopvang zijn ook op loopafstand. Tot slot is er op fietsafstand het natuurgebied De Broekpolder, waar onder meer Schotse Hooglanders lopen.

Voor wie wat meer naar de echt grote steden wil, zijn er ook voldoende mogelijkheden. Het centrum van Rotterdam bereik je vanaf Touwrijk in ongeveer een halfuur. De snelwegen A4 en A20 zijn in de buurt, waardoor de verbinding met de omliggende steden redelijk goed is. Naar het centrum van Den Haag is het bijvoorbeeld ongeveer dertig minuten reizen met de auto. Het dichtstbijzijnde strand is Hoek van Holland, met de auto of ov ben je een halfuur tot drie kwartier onderweg.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op de website touwrijk.nl.

