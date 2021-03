Bizarre strafzaak: man moet van ‘vriend’ nachtenlang door de stad lopen en strafregels schrijven

Vishande­laar ging halfuur te lang door met verkoop en mag daarom vier weken niet op de markt staan

3 maart Peter Pronk probeert donderdag via de rechter te voorkomen dat hij vier weken geen vis mag verkopen op de Maassluise weekmarkt. De vishandelaar, al 44 jaar wekelijks aanwezig op de warenmarkt, is vier vrijdagen niet welkom omdat hij een halfuur langer vis verkocht dan was toegestaan.