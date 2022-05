Blijdschap om terugkeer veer naar Maasvlakte: ‘Je hebt altijd vrolijke mensen aan boord’

Terwijl diverse genodigden deze dinsdagmiddag tijdens windkracht 5 een korte proefvaart maken voor de Berghaven in Hoek van Holland, kijkt schipper Boy Ottevanger uit over het water. Vanaf woensdag is zijn bedrijf Ottevanger drie jaar lang verantwoordelijk voor de nieuwe veerdienst tussen Hoek van Holland en Futureland op de Tweede Maasvlakte. ,,Wij vinden varen heel erg leuk en dit is een mooi gebied. We waren er aan toe. Dit is een leuke verbinding en je vaart in de zomer, dus je hebt altijd blije mensen aan boord.”