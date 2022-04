Blikvanger langs de A20 gaat open, al laten het zwembad en de rooftopbar op zich wachten

Akkefietje over ‘asociaal fietsge­drag’ eindigt voor Maasslui­zer (70) in het ziekenhuis

Na een eerste woordenwisseling over ‘asociaal fietsgedrag’ op een mooie zomerdag langs de Vaart in Vlaardingen, belandt een 70-jarige Maassluizer niet lang daarna met een hersenschudding en gebroken been in het ziekenhuis. De vader van de man die hem van zijn fiets duwde, maakte later foto's van het slachtoffer om bij justitie aan te tonen dat het wel meeviel met de schade.

29 maart