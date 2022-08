Blondie is het pronkstuk in het nieuwe huis van de muziekfotografie (in een voormalig postkantoor)

De Tone & Image Gallery is in het oude postkantoor aan de Lange Nieuwstraat en is een initiatief van Wim van Zon, Peter de Raaf en Daan Huisman. Van Zon en De Raaf zijn de creatieve breinen, Huisman is verbonden aan de stichting Tone & Image. De galerie is onderdeel van de nieuwe kunstencentrum in het oude postkantoor. ,,Het stond jarenlang leeg’’, zegt De Raaf. Nu heet het oude postkantoor het Art Centre Schiedam.