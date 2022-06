Bomvol programma tijdens Cultuurweek Maassluis: meer dan dertig optredens van inwoners, lokale artiesten en verenigingen

Maassluizers kunnen tijdens de Week van de Cultuur in hun woonplaats kiezen uit dertig optredens: van huiskamerconcerten tot workshops, openbare repetities en een chic gala tot slot. Het programma is voller dan ooit.

Twee jaar lang ging het evenement niet door. ,,We hebben ondanks de coronatijd niet helemaal stilgezeten. Er is toen campagne gevoerd voor de verenigingen die hun leden dreigden te verliezen. Blijkbaar met succes, want nu willen ze allemaal optreden’’, zegt Chris Zweers van het SPEM dat de week samen met de Raad voor Cultuur organiseert.

Syrische musici

Zweers noemt verschillende hoogtepunten op uit het programma. ,,Ik verwacht dat de ‘picknick in het park’ erg leuk wordt met dichters en singer-songwriters. We hebben bovendien twee Syrische musici die nu op de boot hier in Maassluis verblijven bereid gevonden ook op te treden.’’

Hij wijst daarnaast op de vele huiskamerconcerten, acht stuks in totaal. ,,Een aantal heeft daar ook die combinatie van singer-songwriter met een dichter. Jan Booister en Jelle Ravenstein bijvoorbeeld. Daar zal het lied Regent in Maassluis vast te horen zijn.’’ Andere huiskamerconcerten worden door bands verzorgd: ,,Met Vier Maten bijvoorbeeld, of folkgroep Chimera. Die laatste spelen in de Drukkerij, dus dat is misschien niet helemaal een huiskamerconcert te noemen.”

Muzikaal wandelen

De openluchtconcerten vormen bovendien de muzikale omlijsting van de Avondvierdaagse. ,,Op de laatste avond zullen de wandelaars gezamenlijk het laatste stuk lopen achter de drumband Liora op weg naar het eindpunt. Dat zorgt vast voor een extra goede sfeer.’’

Het afsluitende Cultuurgala noemt Zweers de kers op de taart: ,,Dat wordt echt een beetje chic met een mooi gevarieerd programma.’’ Zo verzorgen jongeren uit de regio met Ding-a-Dong een songfestival-voorstelling en maakt stadsdichter Jaap van Oosterom zijn opwachting. De avond wordt afgesloten door een optreden van de uit Maassluis afkomstige zangeres Natasja den Toom. Kijk voor het volledige programma op: weekvandecultuur.nl/programma

