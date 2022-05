Boottochtjes voor ouderen uit verzorgingshuizen vallen in de smaak, relaxtere sloep in aantocht

Bij aanleg- en informatievoorziening Waterpoort Vlaardingen langs de Vlaardingse Vaart werd vorig jaar een tillift in gebruik genomen, waardoor ook minder mobiele ouderen meekunnen met boottochtjes in de omgeving. Vorig jaar namen circa 150 ouderen deel aan dit initiatief binnen het project Met Zorg in Beweging. Onder andere de Frankelandgroep, Argos Zorggroep en de Zonnehuisgroep werken daaraan mee.

Volgens Olaf Hanno van de Waterpoort zijn de reacties tot nu toe positief. ,,Velen vinden het geweldig en hopen dat we doorgaan. Als verbeterpunt hoorden we dat ouderen vaak behoefte hebben aan een goede ondersteuning in de rug. Die hebben we in de vier huidige sloepen niet. We werken nu veel met kussentjes, maar de deelnemers zakken dan weg.”

Fauteuils

De stichting, die geen subsidie ontvangt, heeft een sloep op het oog met vier leren fauteuils, speciaal gemaakt voor ouderen. De aanschafkosten zijn 50.000 euro. Volgens Hanno is de helft inmiddels al toegezegd door fondsen. Hanno hoopt binnen afzienbare tijd de rest van het bedrag binnen te halen, onder andere via een veiling. Zodra het geld binnen is, wordt de boot gekocht en gaat die het water op.

De initiatiefnemers willen graag wat doen voor mensen in de zorg die aan hun rolstoel zijn gekluisterd. Het varen is voor de ouderen een dagje uit en haalt ze even uit de routine van het woonzorgcentrum. De tochtjes worden gefinancierd uit de opbrengsten van de reguliere verhuur van sloepen.

Binnen het project Met Zorg in Beweging wordt niet alleen gevaren, er zijn ook wandeltochten en tochten met (aangepaste) fietsen, zoals een drie- of vierwieler.

