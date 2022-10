Bouw van woontoren s’MAAK dichterbij, maar juridische strijd op komst

De strijd is nog niet gestreden, tóch is de bouw van woontoren s’MAAK bij het station in Schiedam een stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad heeft ingestemd met het bestemmingsplan.

De discussie in de gemeenteraad had dinsdagavond een duidelijke scheiding. De coalitie is voor de bouw van s’MAAK, de oppositie tegen. Dat bleek een week geleden al toen er in commissieverband over werd gesproken. De nieuwe woontoren van 53 meter hoog komt op de plek waar nu een parkeerplaats, maar ook een pannaveldje, ligt.

De nieuwe woontoren zorgt er volgens omwonenden en omliggende bedrijven voor dat ze letterlijk in de schaduw komen te zitten, maar ook dat er meer parkeeroverlast komt. Ze vinden ook dat de toren er doorheen wordt gedrukt en dat er op geen enkel moment naar hen is geluisterd.

Acht ton

,,Had dit plan niet op een andere manier gekund?’’, zei Deniz Yilmaz van de Ocean Group, die bij het station woningen en bedrijfsruimten verhuurd. Hij stelde dat de verkoop van de appartementen, 79 in totaal, al maanden blijft steken. ,,Kennelijk is er toch niet zo veel animo voor, met prijzen die oplopen tot acht ton’’, aldus Yilmaz. Hij kondigde aan dat hij zijn ‘juristen opdracht zal geven om gang te maken naar de Raad van State’.

Na zijn betoog was er een kort debat over s’MAAK. De argumenten van de beide kampen kwamen weer naar voren. ,,Er is niet gekeken naar wat er past in de buurt. Een ‘New York-achtig gebouw’ past er niet, maar s’MAAK moet en zal er komen. Er wordt geen rekening gehouden met het huidige woonklimaat. ,,Het enige wat wij kunnen doen, is tegenstemmen’’, zei Monique Rotteveel (LOS).

Zij stemde tegen de vaststelling van het bestemmingsplan, dat nodig is om verder te kunnen met het project. De gemeenteraad ging daar in meerderheid wel mee akkoord: 19-14. Tot tevredenheid van wethouder Antoinette Laan (VVD). ,,Er komt voor Schiedammers en nieuwe Schiedammers iets moois bij.’’

