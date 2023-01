Boze ex schiet op woning: ‘Hij schoot op de deur, mijn dochtertje sliep daar een meter vandaan’

Ze moet er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als hij net een metertje naar rechts had geschoten. Dan had de kogel misschien haar dochtertje (3) geraakt in plaats van de deur. Een boze ex was naar haar woning gekomen omdat zij de relatie had verbroken.