Joyce (27) helpt elke week 90 gezinnen aan eten, maar belandt nu zelf op straat

Oudere bewoonster schrikt wakker nadat haar ruit is ingegooid, jongen (15) aangehou­den

Een 67-jarige vrouw uit Vlaardingen beleefde woensdagochtend angstige momenten. Ze lag in haar bed, toen ze rond 4.30 uur wakker schrok van glasgerinkel in haar huis. Niet veel later kwam ze erachter dat een ruit aan de voorkant van haar woning aan de Jan Pieterszoon Coenlaan was ingegooid.

16 december