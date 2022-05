Explosie bij café Pacha in Schiedam, verdachte slaat op de vlucht

Voormalig Spar­ta-doel­man Van Noortwijk leeft mee met zijn oude club: ‘Maar zondag zit ik wel in de Kuip’

Een zenuwentoestand wordt het voor de aanhangers van Sparta. Met het degradatiespook hijgend in de nek reist de Rotterdamse voetbalploeg dit weekend naar Almelo. Wat wordt het zondag? Vliegen we eruit? Wordt het nacompetitie? Of pakken we Heracles en zijn we klaar? Er is geen voetballogica op los te laten. ,,Gewoon winnen. Dan ben je van de ellende af’’, zegt oud Sparta-doelman Bas van Noortwijk.

