Brand door fietsaccu op de vierde verdieping van flatgebouw: 30 woningen ontruimd

Woning aan de Keesom­straat in Vlaardin­gen onbewoon­baar na vermoede­lijk brandstich­ting

In de nacht van donderdag op vrijdag is er een brand ontstaan in een portiekflat aan de Keesomstraat in Vlaardingen. De politie gaat uit van brandstichting, omdat omwonenden tijdens de brand mensen weg hebben zien gaan.

20 mei