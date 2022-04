Brandweer met veel materiaal naar Lely vanwege brandgevaar in ondergelopen kelder

Lely, dat giganti­sche bedrijf langs de A20, wordt midden in de pandemie nog veel groter

Lely is de glazen blikvanger van Maassluis, langs de rijksweg A20. Het nu al immense pand verdubbelt het komende jaar in vierkante meters, zowel in kantoor- als fabrieksruimte. Bovendien verrijst er aan de Zuidbuurt in 2022 ook nog eens een innovatiecentrum. Lely is groeiende; tijdens de pandemie werden liefst 250 nieuwe mensen aangenomen.

13 augustus