Brent spaart dit WK geen voetbalplaatjes van Messi of Ronaldo, maar van zichzelf en zijn vriendjes

Goederen voor hennep­teelt aangetrof­fen in bedrijfs­pand in Vlaardin­gen

Tijdens een integrale controle in het kader ondermijning zijn in een bedrijfspand in Vlaardingen goederen aangetroffen die gebruikt worden voor het voorbereiden, faciliteren en vervaardigen van illegale hennepteelt. De eigenaar van het bedrijfspand is aangehouden.

15 november