Buren kunnen ‘niet van elkaar afblijven’ en belanden in ziekenhuis

Wat kost zo’n formatie eigenlijk in Schiedam? Dat wil AOV heel graag weten

Ambtelijke ondersteuning, catering, verblijf, formateur en informateurs. Allemaal nodig om in Schiedam te komen tot een nieuw stadsbestuur, maar wat kost dat eigenlijk allemaal? Met die vraag worstelt het AOV in de Schiedamse gemeenteraad. De partij wil opheldering over de kosten.

23 mei