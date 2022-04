Burgemeester geeft geen toestemming voor demonstratie Pegida bij moskee

Verandert de Grote Kerk Vlaardin­gen van gebedshuis in een biblio­theek? ‘Voor de zomer zijn we eruit’

Er zijn vergevorderde plannen om in de Grote Kerk aan de Markt in Vlaardingen de stadsbibliotheek te vestigen. De reden is het vertrek van de Protestantse Gemeente Vlaardingen (PGV) die door tegenvallende inkomsten niet bij machte is het gebouw voor kerkdiensten te behouden.

31 maart