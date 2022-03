Burgemeester sluit supermarkt in Schiedam-Oost na vondst illegale goederen

Opvang Oekraïnse vluchtelin­gen op rivier­schip in Schiedam

De gemeente Schiedam gaat Oekraïners opvangen op een rivierschip, aan de Buitenhavenweg. Eind van deze maand is het schip beschikbaar. Tot die tijd worden de Oekraïnse vluchtelingen opgevangen in een hotel en een B & B. De Oekraïners zullen drie tot zes maanden in Schiedam verblijven, mogelijk langer.

18 maart