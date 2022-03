Café Sjiek is in 20 jaar uitgegroeid tot geliefde plek voor jong en oud: 'Hier zit moeder, zoon en opa’

Restau­rants vol onzeker­heid, maar klanten snappen het niet: ‘We krijgen echt van alles naar ons hoofd’

Restaurants zitten in onzekerheid over de kerstdagen. Ze houden sowieso geen rekening met volle tafels in de avonduren. Wel met lunches. Maar wel of geen hertenrugfilet bestellen? Ze wachten er even mee. De onzekerheid is te groot. ,,Het heeft al aardig wat slapeloze nachten opgeleverd.’’

9 december