CDA en PvdA trekken de stekker uit coalitievorming: ‘Bizar dat ze het op het laatste moment laten klappen’

De jonge partij, die afgelopen verkiezingen vanuit het niets met drie zetels binnenkwam, voelt zich buitenspel gezet en zegt ‘heel geïrriteerd’ te zijn over de manier waarop er in de eindfase een streep door de samenwerking wordt gezet: ,,We hadden al meer dan 50 uur met elkaar onderhandeld, over gevoelige punten zoals het immigratiebeleid hadden we al een middenweg gevonden. Het is bizar dat ze er nu op het laatste moment de stekker uit trekken”, stelt fractievoorzitter Jurre van de Merwe.