Celstraf voor Christian C. nadat hij werd betrapt met 34 inklimmers

De groep inklimmers werd op 11 mei 2019 ontdekt. Medewerkers van ferrymaatschappij DFDS in Vlaardingen trof de groep van 34 vluchtelingen aan. De vondst werd gedaan nadat de medewerkers vonden dat de chauffeur, Christian C., zich wel erg zenuwachtig gedroeg. De chauffeur ontkende de mensensmokkel overigens, maar de officier van justitie geloofde twee weken geleden niets van zijn verhaal. C. beweerde dat hij de vrachtwagen als invaller van een andere chauffeur had overgenomen.

De inklimmers kwamen uit Syrië, Iran, Jemen, Palestina en Afghanistan. Zij hadden duizenden euro's voor de reis betaald, die niet in Engeland maar in Vlaardingen eindigde. De avond voor de ontdekking in Vlaardingen waren ze in België en Duinkerke in Noord-Frankrijk, het land van waaruit het Roemeense vrachtwagenbedrijf van C. opereert.