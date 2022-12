Celstraf voor ontvoering en mishandeling na ongewenste uitlatingen over vriendin

De 23-jarige Tyron P. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hij is schuldig bevonden aan ontvoering, bedreiging en mishandeling van een man uit Vlaardingen.

Het slachtoffer woonde in de 2e Van Leyden Gaelstraat in Vlaardingen. De Vlaardinger zou zich negatief hebben uitgelaten over de toenmalige vriendin van Tyron P.. De verdachte kwam daarna bij hem verhaal halen. Hij bedreigde de man met een vuurwapen, sloeg hem en ontvoerde hem naar Rotterdam. In de wijk Lombardijen moest het slachtoffer zich uitkleden, met alleen zijn onderbroek nog aan. Hij moest op zijn knieën zitten en excuses maken. Door een van de aanwezigen werd hij in zijn gezicht geslagen.

Snapchat

,,Van dit alles hebben de verdachte en zijn mededaders filmpjes gemaakt die zij live op Snapchat hebben uitgezonden. De verdachte heeft ter terechtzitting ook met zoveel woorden verklaard dat het de bedoeling was om het slachtoffer te vernederen’’, aldus rechter Brand in zijn uitspraak.

Quote In die woning waren op dat moment meerdere mensen, waaronder een kind, aanwezig Rechter

Twee dagen later kwam Tyron P. opnieuw verhaal halen in Vlaardingen en richtte daarbij een vuurwapen op de Vlaardingse woning. ,,Toen de verdachte begreep dat het slachtoffer zich in de woning bevond, heeft hij een op een vuurwapen gelijkend voorwerp getrokken en dit op de woning gericht. In die woning waren op dat moment meerdere mensen, waaronder een kind, aanwezig.

,,Met het op een vuurwapen gelijkend voorwerp heeft de verdachte vervolgens het raam aan de voorzijde kapotgeslagen. Tot slot heeft de verdachte zich, samen met een ander, schuldig gemaakt aan het voorhanden hebben van een vuurwapen en bijbehorende munitie. Het vuurwapen is in doorgeladen toestand in de woning van de verdachte aangetroffen.’’’

Medeverdachte is de 22-jarige Raizel C. Die werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 73 dagen voorwaardelijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.