Chaos compleet bij Denk in Vlaardingen: lijsttrekker stapt vlak voor verkiezingen uit de partij

Drie á vier zetels. Op basis van de vorige verkiezingen in Rotterdam en Schiedam zou dat aantal in Vlaardingen als nieuwkomer zeker mogelijk moeten zijn, zo schatte Denk in. Maar de vraag is of er zetels overblijven als alle stemmen zijn geteld. Een dag voor de stembussen opengaan, staat de partij er in Vlaardingen beroerd voor.