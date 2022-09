Chocoimperium De Bonte Koe breidt uit in Rotterdam

De Schiedamse chocolatier De Bonte Koe opent een nieuwe zaak in de Rotterdamse wijk Kralingen. In de Lusthofstraat gaat 7 oktober de nieuwe winkel open voor de ambachtelijke chocola.

De Bonte Koe heeft al een vestiging in Rotterdam, aan de Nieuwe Binnenweg. Met de tweede vestiging in Rotterdam denkt De Bonte Koe de bereikbaarheid voor de Rotterdammers te kunnen verbeteren. Amy Klein, mede-eigenaar, stelt dat de nieuwe winkel een goede aanvulling is op het aanbod in de Lusthofstraat voor het publiek dat er winkelt. ,,In deze straat en buurt zitten veel ondernemers met hoogwaardige kwaliteitsproducten’’, aldus Klein.

Op zaterdag 1 oktober krijgt zij de sleutel van het nieuwe pand in Kralingen. De opening is minder dan een week later. ,,Dat is heel snel, maar wij denken dat het belangrijk is om ruim voor de feestdagen open te gaan.’’ Het pand in de Lusthofstraat heeft een oppervlakte van 61 vierkante meter.

Chocolaatje uit de muur

Amy Klein runt de zaak samen met haar broer Connor. Behalve in Rotterdam en in Schiedam hebben ze ook nog een vestiging in Den Haag, aan de Korte Poten. In thuishaven Schiedam hangt bovendien ook nog een chocolade-automatiek aan de muur in de Hoogstraat. Daar kunnen mensen een bonbon of een ander chocolaatje uit de muur trekken.

In het pand aan de Lange Haven in Schiedam wordt de chocola voor alle vestigingen gemaakt.

De Bonte Koe viert dit jaar het 30-jarig bestaan. In 1992 is De Bonte Koe, zoals ze het zelf zeggen, uit liefde voor chocolade ontstaan. De uit Ierland afkomstige Carmel Klein Kelly begon samen met haar zwager Cees Klein een chocolade-atelier aan de Lange Haven in het centrum van Schiedam. De tweede generatie, broer en zus Connor en Amy Klein, heeft het bedrijf voortgezet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.