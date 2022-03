Coalitiepartijen Maassluis roemen samenwerking in afgelopen jaren: ‘Zullen wel met alle partijen praten’

MaassluisHet CDA in Maassluis neemt het voortouw in de vorming van een nieuwe coalitie. Ook al verloor de partij een zetel, het CDA haalde met 2165 wel verreweg de meeste stemmen. Lijsttrekker Corine Bronsveld hield zich na de verkiezingsuitslag nog op de vlakte, maar de kans is groot dat CDA, VVD, PvdA en D66 verder gaan. Ze hebben prettig samengewerkt.