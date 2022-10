Containerwoningen op oude Unileverterrein waarschijnlijk dit jaar al volledig bewoond

Protest­groep ‘Rozenburg in Actie’ boos: besloten overleg over windmolen op de Landtong

Rozenburgers zijn verbaasd dat een overleg over de eventuele komst van een windmolen op de Landtong komende donderdag in beslotenheid plaatsvindt. De Rotterdamse wethouder Chantal Zeegers (D66) praat dan met de dorpsraad over het omstreden voorstel voor de bouw van een energiereus waartegen op Rozenburg maar ook in Maassluis veel weerstand bestaat.

4 oktober