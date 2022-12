Cor Lamers kondigt vertrek aan, Schiedam krijgt waarschijnlijk eerst een waarnemer

Schiedam krijgt vuurwerk­show tijdens jaarwisse­ling, ook in Hoek van Holland gaan pijlen lucht in

Inwoners van Schiedam en Hoek van Holland kunnen tijdens de jaarwisseling genieten van een vuurwerkshow. In Schiedam is dat voor het eerst. In Hoek van Holland vliegen de pijlen voor de tweede keer vanaf het strand de lucht in.

9 december