Culturele Raad Maassluis zoekt talent om te prijzen

,,Nu de coronapandemie met alle restricties achter de rug is en de CRM heeft gemerkt dat er in de kunst- en cultuursector weer activiteiten plaatsvinden en ook plaatsgevonden hebben, meent de CRM dat het juist tijd wordt om deze prijzen weer uit te reiken”, aldus CRM-voorzitter Marcel van Raaij.

Ook jong talent

Kandidaten komen in aanmerking wanneer zij een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van kunst of cultuur. Bijvoorbeeld in de vorm van dans, fotografie, theater of literatuur. Naast de reguliere prijs is er sinds 2016 ook een prijs voor jong talent: de Culturele Jongeren Prijs Maassluis. Hiervoor komen kandidaten tot 27 jaar in aanmerking. Eerdere prijswinnaars waren Corinda van den Bos en Marielle Romeo van kinderkoor Wonderwijs en rapper Bob Spaans. Aanmeldingen voorzien van onderbouwing kunnen verstuurd worden naar: secretaris@crmmaassluis.nl