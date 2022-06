CWO verwelkomt Oekraïense voetbalclub Sjachtar Donetsk: ‘Fantastische kans voor de vereniging’

De voetballers strijken neer vanaf 14 tot 30 juli op het complex aan het Trimpad. Voorzitter Bianca Post spreekt van een ‘fantastische kans voor de vereniging’. ,,Bekend is dat het op dit moment erg uitdagend is om voor Oekraïense vluchtelingen een vrijetijdsbesteding te vinden’’, zegt Post. CWO draagt met de komst van Sjachtar Donetsk bij aan een oplossing van dit probleem. ,,Het is fantastisch dat wij hen straks de mogelijkheid kunnen bieden om een club uit hun thuisland hier van dichtbij te aanschouwen. Bovendien zijn we druk bezig met het opzetten van sportieve activiteiten voor de Oekraïense jeugd.’’ De selectie van Sjachtar Donetsk zal twee nachten slapen in het nieuwe Van der Valk hotel in Schiedam.