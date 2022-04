Dader steek vrouw in haar rug midden op straat

Jaap Kroonen­burg is al vijftig jaar verknocht aan het Gar­rels-or­gel: ‘We hebben samen zoveel meegemaakt’

Al vijftig jaar bespeelt Jaap Kroonenburg het imposante Garrels-orgel in de Groote Kerk van Maassluis. In al die jaren is er volgens de organist veel veranderd en neemt het aantal bezoekers steeds verder af. Op tweede paasdag verzorgt hij het Paasconcert: ,,We zijn blij als er honderd mensen komen opdagen, maar het is afwachten na corona.”

8:22