Dader steekt vrouw in haar rug midden op straat

Op de Werf van Pronk in Vlaardingen is even voor middernacht een vrouw gewond geraakt door een steekincident. Dat meldt de politie. Op straat werd ze van achteren benaderd en in haar rug gestoken. Ze is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De dader sloeg op de vlucht en is vooralsnog spoorloos.