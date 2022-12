Dagje meelopen met de brandweer? Dankzij deze actie kan dat: ‘Hij of zij krijgt een bluspak’

Hoe kwam je op het idee om een dagje meelopen bij de Rotterdamse brandweer te laten veilen?

,,Ik hoorde dat één op de vier kinderen die bij het Máxima Medisch Centrum in de wachtkamer zitten voor een behandeling tegen kanker de ziekte niet overleeft. Het doel van de missie van Radio 538 is om dat getal naar nul te krijgen. Ik heb zelf een dochter van 9, tijdens mijn werk bij de brandweer zie je kinderen in de ambulance belanden. Dat raakt mij wel. Ik wilde iets doen om kinderen te helpen.”

Lukte het meteen?

,,Dat was nog best wel spannend. Maandag bleek dat een dag meevaren in een onderzeeër van de Koninklijke Marine 12.500 euro heeft opgeleverd. Toen vroeg ik me wel af of wij ook aan de veiling konden mee doen. Ik heb twee weken geleden een verzoek ingediend. maar dan duurt het even voor je iets hoort. Gelukkig kreeg ik het bericht dat onze veiling dinsdag kon beginnen.”

Wat krijgt de hoogste bieder te doen tijdens het dagje meelopen bij de brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond?

,,Die krijgt een 24-uursdienst met ons. Hij of zij zal meelopen met de brandweer van de kazerne in Schiedam omdat daar een hoogwerker is en een duikcentrum. De hoogwerker kan over een dak heen branden blussen. Ik ben zelf duiker. Als ik vrij heb op de dag dat de meeloper komt, wil ik die graag begeleiden. De brandweermannen en -vrouwen die dan dienst hebben kunnen dan natuurlijk ook prima, maar meestal hebben zij daar dan geen tijd voor als ze in actie moeten komen.”

Mag de meeloper ook helpen branden te blussen?

,,Hij of zij mag mee naar branden en krijgt een bluspak aan. Maar bij een gebouwbrand mag de meeloper niet mee naar binnen, dat is te gevaarlijk. Je moet wel weten wat je moet doen.”

Donderdag 15.45 uur eindigt de veilig. Hoe hoog staat de teller nu?

,,1875 euro.”

